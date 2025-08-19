TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Champions League, sorpresa Pafos: battuta la Stella Rossa. Vincono Brugge e Qarabag

20/08/2025 | 00:19:16

article-post

Questa sera si sono giocate tre partite dei playoff di Champions League, le gare d’andata hanno regalato diverse sorprese come la vittoria del Pafos, oltre ai successi esterni di Brugge e Qarabag.
Stella Rossa-Pafos 1-2 RETI: 1′ Correia (P), 52′ rig. Pedro Rodrigues (P), 58′ Duarte (S)
Rangers-Club Brugge 1-3 RETI: 3′ Vermant (C), 7′ Spileers (C), 20′ Mechele (C), 50′ Danilo (R)
Ferencvaros-Qarabag 1-3 RETI: 29′ Varga (F), 50′ Jankovic (Q), 67′ Medina (Q), 85′ Qurbanli (Q)
Foto: X Champions League