Champions League, sorpresa Pafos: battuta la Stella Rossa. Vincono Brugge e Qarabag
20/08/2025 | 00:19:16
Questa sera si sono giocate tre partite dei playoff di Champions League, le gare d’andata hanno regalato diverse sorprese come la vittoria del Pafos, oltre ai successi esterni di Brugge e Qarabag.
Stella Rossa-Pafos 1-2 RETI: 1′ Correia (P), 52′ rig. Pedro Rodrigues (P), 58′ Duarte (S)
Rangers-Club Brugge 1-3 RETI: 3′ Vermant (C), 7′ Spileers (C), 20′ Mechele (C), 50′ Danilo (R)
Ferencvaros-Qarabag 1-3 RETI: 29′ Varga (F), 50′ Jankovic (Q), 67′ Medina (Q), 85′ Qurbanli (Q)
Foto: X Champions League