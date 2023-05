Champions League, si chiudono le semifinali. Il programma

Dopo il successo dell’Inter sul Milan, oggi conosceremo la seconda finalista di questa edizione di Champions League. Dopo l’1-1 dell’andata firmato da Vinicius e De Bruyne, alle 21 scenderanno in campoManchester City e Real Madrid. Ricordiamo che non è più valida la regola del gol in trasferta, perciò tutto aperto all’Etihad: la semifinale tra Citizens e Blancos è ancora tutta da scrivere.

Martedì 16/05

Inter-Milan 2-0/1-0

Mercoledì 17/05

ore 21 Manchester City-Real Madrid (and. 1-1)

Foto: logo Champions