Champions League, si chiudono i quarti di finale. Il programma

Dopo aver strappato il pass per le semifinali, questa sera Milan e Real Madrid conosceranno le prossime avversarie in Champions League. I rossoneri guaderanno con particolare attenzione la sfida di San Siro tra Inter e Benfica, con i nerazzurri che scenderanno in campo per difendere il 2-0 dell’andata al Da Luz. I Blancos di Carlo Ancelotti, invece, guarderanno la sfida dell’Allianz Arena tra Bayern Monaco e Manchester City, con gli uomini di Guardiola che dovranno difendere il 3-0 dell’andata. Di seguito il programma.

Mercoledì 19 aprile

Ore 21.00 Inter – Benfica

Ore 21.00 Bayern Monaco – Manchester City

