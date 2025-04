Si chiudono i quarti di finale di Champions League. In questo mercoledì della massima competizione europea vedrà scendere in campo l’Inter contro il Bayern Monaco per difendere il vantaggio dell’andata. Di seguito il programma.

Martedì 15 aprile

Aston Villa – PSG

Borussia Dortmund – Barcellona

Mercoledì 16 aprile

Inter – Bayern Monaco

Real Madrid – Arsenal

Foto: Instagram Inter