Champions League, si chiude la prima giornata della League Phase. Il programma delle gare di oggi
18/09/2025 | 00:28:46
Si chiude la tre giorni di Champions League con l’ultima serata della prima giornata della League Phase.
Questo il programma delle gare di oggi:
- 18:45 – Club Brugge vs Monaco
-
18:45 – Copenaghen vs Bayer Leverkusen
-
21:00 – Eintracht Frankfurt vs Galatasaray
-
21:00 – Manchester City vs Napoli
-
21:00 – Newcastle United vs Barcellona
-
21:00 – Sporting CP vs Kairat Almaty
Foto: X Champions League