Champions League, si chiude la prima giornata della League Phase. Il programma delle gare di oggi

18/09/2025 | 00:28:46

Si chiude la tre giorni di Champions League con l’ultima serata della prima giornata della League Phase.

Questo il programma delle gare di oggi:

  • 18:45 – Club Brugge vs Monaco

  • 18:45 – Copenaghen vs Bayer Leverkusen

  • 21:00 – Eintracht Frankfurt vs Galatasaray

  • 21:00 – Manchester City vs Napoli

  • 21:00 – Newcastle United vs Barcellona

  • 21:00 – Sporting CP vs Kairat Almaty

Foto: X Champions League