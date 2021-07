Champions League, secondo turno: ok l’Olympiacos, fuori il Celtic. Tutti i risultati

Anche stasera sono andate in scena tante gare valide per il secondo turno di qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Ecco tutti i risultati:

FC Sheriff Tiraspol-FC Alashkert 3-1 (and. 1-0)

Neftchi Baku PFC-Olympiacos 0-1 (and. 0-1)

CFR Cluj-Lincoln Red Imps 2-0 (and. 2-1)

FC Midtjylland-Celtic 2-1 dts (and. 1-1)

Galatasaray-PSV 1-2 (and. 1-5)

Ludogorets Razgrad-NS Mura 3-1 (and. 0-0)

Young Boys-Slovan Bratislava 3-2 (and. 0-0)

FK Crvena Zvezda-Kairat Almaty 5-0 (and. 1-2)

Sparta Praga-SK Rapid Vienna 2-0 (and. 1-2)

