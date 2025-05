Champions League, sarà Kovacs a dirigere la finale PSG-Inter

12/05/2025 | 15:30:41

La Commissione Arbitri UEFA ha annunciato oggi le designazioni degli arbitri per le finali delle competizioni UEFA per club del 2025. E sarà il rumeno István Kovács come arbitro della finale di UEFA Champions League 2025 tra Paris Saint-Germain e Inter, che si disputerà alla Football Arena di Monaco (Germania) sabato 31 maggio 2025 (calcio d’inizio è alle 21:00). Di seguito la squadra arbitrale completa:

Arbitro: István Kovács (Romania)

Assistenti: Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (entrambi della Romania)

Quarto arbitro: Joao Pedro Silva Pinheiro (Portogallo)

Assistente di riserva: Bruno Miguel Alves Jesus (Portogallo)

VAR: Dennis Johan Higler (Paesi Bassi)

Assistente VAR: Catalin Sorin Popa (Romania)

Supporto VAR: Paulus van Boekel (Paesi Bassi)

Foto: sito UEFA