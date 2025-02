Champions League: rischiano grosso, ma Bayern e Benfica si qualificano

Concluse le 4 gare dei playoff di Champions League.

Oltre a Feyenoord e Brugge (che hanno eliminato Milan e Atalanta), passano agli ottavi di Champions anche il Bayern Monaco e il Benfica. Il Bayern si salva al 94′ con Alhonso Davies che evita i supplementari.

Questi i risultati:

Milan-Feyenoord 1-1 (and. 0-1)

Atalanta-Brugge 1-3 (and. 1-2)

Bayern Monaco – Celtic 1-1 (and. 1-2)

Benfica-Monaco 3-3 (and. 0-1)

Foto: sito Champions