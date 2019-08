Champions League: poker Olympiacos al Krasnodar, vince anche la Dinamo Zagabria

Ultimi pass per entrare nella fase a gironi della Champions League 2019-2020. Quest’oggi alle 21 sono andate in scena altre tre sfide valide per l’andata del playoff. Ecco il quadro completo:

APOEL-Ajax 0-0

LASK -Brugge 0-1 (Vanaken)

Cluj-Slavia Praga 0-1 (Masopust)

MERCOLEDI’

Dinamo Zagabria-Rosenborg 2-0 (Petkovic, Orsic)

Olympiacos-Krasnodar 4-0 (Guerrero, Randjelovic 2, Podence)

Young Boys-Stella Rossa 2-2 (Assale, Hoarau – Degenek, Garcia)

