Champions League, poker di Mbappé: 4-3 Real all’Olympiacos. Incubo Liverpool: Perisic e il PSV vincono 4-1 ad Anfield
26/11/2025 | 23:04:22
Questi i risultati della serata di Champions League, spiccano le vittorie dell’Arsenal contro il Bayern Monaco e l’impresa PSV a Liverpool. 5-3 del PSG al Tottenham, Mbappé ne segna 4 all’Olympiacos.
Arsenal-Bayern Monaco 3-1
Marcatori: 22′ Timber (A), 32′ Karl (B), 69′ Madueke (A), 76′ Martinelli (A)
Liverpool-PSV Eindhoven 1-4
Marcatori: 6′ rigore Perisic (P), 16′ Szoboszlai (L), 56′ Til (P), 73′ Driouech (P), 90+1′ Driouech (P)
Olympiacos-Real Madrid 3-4
Marcatori: 8′ Chiquinho (O), 22′ Mbappé (R), 24′ Mbappé (R), 29′ Mbappé (R), 52′ Taremi (O), 60′ Mbappé (R), 81’ El Kaabi (O).
PSG-Tottenham 5-3
Marcatori: 35′ Richarlison (T), 45′ Vitinha (P), 50′ Kolo Muani (T), 53′ Vitinha (P), 59′ Fabian Ruiz (P), 65′ Pacho (P), 72′ Kolo Muani (T), 77′ rigore Vitinha (P).
Sporting-Bruges 3-0
Marcatori: 24′ Quenda (S), 31′ Suarez (S), 70′ Trincao (S).
Copenaghen-Kairat Almaty 3-2
Marcatori: 28′ Dadason (C), 59′ rigore Larsson (C), 73′ Robert (C), 81′ Satpaev (K), 90′ Baybek (K)
Pafos-Monaco 2-2
Marcatori: 5′ Minamino (M), 18′ David Luiz (P), 26′ Balogun (M), 88′ Sunjic (P).
foto x uefa