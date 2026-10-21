Champions League, pari tra Bayern e Arsenal. Il Real Madrid cala il poker
21/10/2026 | 22:59:18
Questi gli altri risultati di questa serata di Champions League:
Lille-Galatasaray 2-4
2′ Akgun (G), 7′ Diaoune, 39′ Diaoune (L), 44′ Batrakov, 52′ Bentaleb , 61′ Osimhen (G)
Aston Villa-Viking 3-1
23′ Barkley, 37′ Buendia, 62′ Heggheim (A), 84′ Christiansen (V)
Bayern Munchen-Arsenal 2-2
25′ Eze (A), 35′ Davies, 61′ Kane (B), 82′ Rice (A)
Club Brugge-Lens 3-0
45+3 Vanaken, 50′ Seys, 72′ Forbs
Real Betis-Feyenoord 1-0
59′ Isco
Real Madrid-Lipsia 4-1
43′ Silva, 52′ Guler, 83′ Mbappe (R), 85′ Gomis (L), 87′ Diomande (R)
Sporting CP-LASK 2-3
5′ Suarez (S), 15′ Lang, 63′ Kalajdzic, 68′ Danek (L), 89′ Suarez (S)
Foto: Instagram Inter