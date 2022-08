Champions League, oggi si concludono i playoff. Il programma

Ultime tre gare dei playoff di Champions League in programma quest’oggi, che delineeranno le 32 qualificate definitive per la massima competizione europea.

Sono in programma i ritorni delle gare tra Dinamo Zagabria e Bodo/Glimt, PSV e Rangers e Trabzonspor-Copenaghen.

Questo il programma:

Mercoledì 24 agosto ore 21

Dinamo Zagabria – Bodo/Glimt (and. 0-1)

PSV-Rangers (and. 2-2)

Trabzonspor-FC Copenaghen (and. 1-2)

Foto: twitter Champions