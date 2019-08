Champions League, oggi il sorteggio dei gironi: ecco le fasce e i criteri

Con le ultime tre qualificate dei playoff (Ajax, Slavia Praga e Bruges), si è completato il quadro delle squadre della fase a gironi della Champions League 2019/20. E oggi, a partire dalle ore 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo, sono in programma i sorteggi. Anche le quattro italiane (Juve, Napoli, Inter e Atalanta), aspettano di conoscere le loro avversarie che verranno fuori dall’urna. Ricordiamo che ai gironi non si possono affrontare squadre della stessa federazione. Ma non solo: come stabilito dal Comitato Esecutivo Uefa, poi, le squadre di Russia e Ucraina non possono essere inserite nello stesso gruppo. Nel caso di federazioni con due o più rappresentanti, le squadre saranno abbinate in modo da suddividere le gare tra martedì e mercoledì: “Ad esempio, se una squadra abbinata viene sorteggiata nei gruppi A, B, C o D, l’altra squadra abbinata (dopo il sorteggio) verrà automaticamente assegnata al girone E, F, G o H” si legge sul sito dell’Uefa. Di seguito, la composizioni delle quattro fasce:

Prima fascia: Barcellona, Manchester City, JUVENTUS, Bayern Monaco, Psg, Zenit, Liverpool, Chelsea.

Seconda fascia: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, NAPOLI, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Benfica, Ajax.

Terza fascia: Lione, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Olympiakos, Valencia, INTER, Dinamo Zagabria, Bruges.

Quarta fascia: Genk, Galatasaray, Lipsia, Stella Rossa, ATALANTA, Lille, Lokomotiv Mosca, Slavia Praga.

Foto: Twitter ufficiale Champions League