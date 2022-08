Champions League, oggi e domani il ritorno dei playoff. Il programma completo

Questa sera e domani sono in programma le sfide valide per il ritorno dei playoff di Champions League. Tre gare nella giornata di oggi, martedì 23 agosto, e tre in programma domani, 24 agosto. Le sei qualificate andranno ad aggiungersi alle 26 squadre già ammesse alla fase a gironi (il sorteggio è in programma giovedì 25 agosto alle ore 18). Questa sera alle 21 scenderanno in campo Viktoria Plzen-Qarabag (andata 0-0), Stella Rossa-Maccabi Haifa (2-3 all’andata) e Benfica-Dinamo Kiev (2-0 per i portoghesi all’andata). Il programma sarà completato mercoledì, sempre alle 21, con Dinamo Zagabria-Bodo/Glimt (0-1 andata), Trabzonspor-Copenhagen (1-2 andata) e PSV-Rangers (2-2 andata). Di seguito, la lista completa:

23 agosto

Viktoria Plzen-Qarabag, ore 21.00;

Stella Rossa-Maccabi Haifa, ore 21.00;

Benfica-Dinamo Kiev, ore 21.00

24 agosto

Trabzonspor-Copenhagen, ore 21.00;

Dinamo Zagabria-Bodo/Glimt, ore 21.00;

PSV-Rangers, ore 21.00.

Foto: Twitter Champions League