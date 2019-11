Champions League: non solo Juve e Atalanta, ecco tutte le gare in programma oggi

Torna la Champions League, oggi parte la quinta giornata della fase a gironi. In campo non solo Juventus e Atalanta. A seguire tutte le gare in programma oggi:

Martedì 26 novembre

18:55, Lokomotiv Mosca – Bayer Leverkusen

18:55, Galatasaray – Brugge

21:00, Juventus – Atletico Madrid

21:00, Real Madrid – Paris Saint-Germain

21:00, Atalanta – Dinamo Zagabria

21:00, Manchester City – Shakhtar Donetsk

21:00, Tottenham – Olympiakos

21:00, Stella Rossa – Bayern Monaco

Mercoledì 27 novembre

18:55, Valencia – Chelsea

18:55, Zenit – Lione

21:00, Liverpool – Napoli

21:00, Slavia Praga – Inter

21:00, Barcellona – Borussia Dortmund

21:00, RB Lipsia – Benfica

21:00, Lille – Ajax

21:00, Genk – RB Salisburgo