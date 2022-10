Champions League, nessun problema per City e Dortmund. Real di misura con lo Shakhtar. Pari tra Benfica e PSG

Sono appena terminate le partite di questa sera di Champions League. Vola il Manchester City che travolge il Copenhagen con la doppietta del solito Haaland, Mahrez e un autogol per il 5-0 finale dell’Etihad Stadium. Il Real Madrid a ritmo di samba con Rodrygo e Vinicius Jr vince, di misura, contro lo Shakhtar Donetsk: 2-1. Cade il Siviglia in casa contro il Borussia Dortmund: 1-4. E si avvicina sempre più l’esonero per Lopetegui, tecnico degli andalusi: in arrivo Sampaoli. Pari, infine, tra Paris Saint-Germain e Benfica.

Chelsea-Milan 3-0

Benfica-Paris Saint-Germain 1-1

Juventus-Maccabi Haifa 3-1

Manchester City-Copenhagen 5-0

Real Madrid-Shakhtar Donestsk 2-1

Siviglia-Borussia Dortmund 1-4

