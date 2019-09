Champions League: Napoli-Liverpool, le formazioni ufficiali

Ci siamo. La nuova Champions League è partita, il via oggi con le gare valide per la prima giornata della fase a gironi. In campo anche il Napoli di Carlo Ancelotti, che al San Paolo ospita il Liverpool di Jurgen Klopp. Fischio d’inizio in programma alle ore 21, andiamo a dare uno sguardo alle formazioni ufficiali dell’incontro.

NAPOLI-LIVERPOOL, FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano. All. Ancelotti

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Manè. All. Klopp

Foto: sportbuzzer.de