Champions League: Lokomotiv-Juventus, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni con cui scenderanno in campo Lokomotiv Mosca e Juventus per la sfida di Champions League con fischio d’inizio ore 18.55. Nei bianconeri Danilo e Rabiot vincono i ballottaggi con De Sciglio e Matuidi, in avanti Ronaldo e Higuain con Ramsey a supporto. C’è l’ex Inter Joao Mario nei russi.

LOKOMOTIV MOSCA- JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Lokomotiv Mosca (4-4-2): Guilherme; Ignatyev, Howedes, Corluca, Rybus; Zhemaletdinov, Krychowiak, Barinov, Joao Mario; Aleksei Miranchuk, Eder.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Rabiot, Ramsey, Higuain, Ronaldo.

