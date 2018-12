Champions League: Liverpool-Napoli, le formazioni ufficiali

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Liverpool-Napoli, gara valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Una sfida decisiva ai fini della qualificazione per gli azzurri di Ancelotti, che hanno in mano il loro destino.Fischio d’inizio ad Anfield alle ore 21, vediamo nel dettaglio le scelte dei due allenatori.

LIVERPOOL-NAPOLI, FORMAZIONI UFFICIALI:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Milner; Mané, Firmino, Salah. All. Klopp

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne. All. Ancelotti