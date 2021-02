Champions League, Lipsia-Liverpool si giocherà a Budapest

Alla fine la partita valida per gli ottavi di Champions League tra Lipsia e Liverpool si disputerà regolarmente, ma in Ungheria. A renderlo noto la UEFA in una breve nota ufficiale confermando che l’incontro di Champions League originariamente in programma alla “Red Bull Arena”, si disputerà invece alla “Puskas Arena” di Budapest il 16 febbraio alle ore 21. Questo a seguito delle restrizioni del governo tedesco, che impedivano ai Reds di entrare in Germania.