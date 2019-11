Champions League, l’Inter si qualifica agli ottavi se…

L’Inter si complica la vita. La sconfitta rimediata in casa del Borussia Dortmund, dopo l’ottimo primo tempo e il doppio vantaggio, pone la formazione di Antonio Conte in una posizione a dir poco difficile. I nerazzurri, però, hanno ancora delle possibilità di qualificazione. La strada più semplice è battere lo Slavia Praga il 27 novembre e il Barcellona il 10 dicembre a San Siro. Tra l’altro, se i blaugrana dovessero piegare il Borussia al Camp Nou, affronterebbero Lautaro e soci con il pass per gli ottavi già in tasca. L’alternativa, invece, è fare quattro punti e sperare che il BVB ne ottenga solo uno dal doppio confronto con Barcellona e Slavia Praga. Situazione delicata, ma l’Inter è ancora in vita.

Classifica Girone F: Barcellona 8, Borrusia Dortmund 7, Inter 4, Slavia Praga 2.

Foto: Inter Twitter