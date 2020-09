Champions League: l’eliminazione ai preliminari del Benfica promuove l’Ajax in seconda fascia

La sorprendente eliminazione del Benfica operata dal PAOK ieri sera nei preliminari di Champions League, rimescola le carte per quanto riguarda le varie fasce del sorteggio, fissato a Nyon per il primo di ottobre. I portoghesi, ventesimi nel ranking Uefa, erano inseriti in seconda fascia. Al loro posto viene così promosso l’Ajax che diventa un potenziale avversario di Inter, Lazio e Atalanta – tutte in terza fascia – e della Juventus, inserita invece in prima.

Foto: Logo Champions