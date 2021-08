Champions League: le fasce per il sorteggio, Juve in seconda. Milan in quarta

Oggi pomeriggio a Istanbul ci sarà il primo vero assaggio di Champions League dopo i turni preliminari. Alle 18 è prevista la cerimonia per i sorteggi dei gironi, con quattro italiane interessate. L’Inter, in quanto campione nazionale, è stata inserita in prima fascia. La Juventus in seconda, Atalanta in terza e, infine, Milan in quarta. Ecco la suddivisione di partenza.

FASCIA 1

Chelsea (ENG) – detentore UEFA Champions League

Bayern Monaco (GER)

Manchester City (ENG)

Atlético de Madrid (ESP)

Villarreal (ESP) – detentrice UEFA Europa League

Inter (ITA)

Sporting CP (POR)

LOSC Lille (FRA)

FASCIA 2

Real Madrid

Barcellona

Juventus

Manchester United

Paris Saint-Germain

Liverpool

Siviglia

Borussia Dortmund

FASCIA 3

Porto

Ajax

Lipsia

Atalanta

Zenit

Benfica

Salisburgo

Shakhtar Donetsk

FASCIA 4

Besiktas

Bruges

Dinamo Kiev

Milan

Wolfsburg

Young Boys

Malmö

Sheriff Tiraspol

Foto: uefa.com