Champions League, le fasce per il sorteggio. Juve in prima, le altre italiane in terza

Oggi pomeriggio a Ginevra primo vero assaggio di Champions League dopo i turni preliminari. Alle 17 è prevista la cerimonia per i sorteggi dei gironi, con quattro italiane interessate. La Juventus, in quanto campione nazionale, è stata inserita in prima fascia. Inter, Atalanta e Lazio, invece, sono in terza. Per tutte, però, c’è l’incubo di pescare il Manchester City o il Barcellona che sono in seconda. Ecco la suddivisione di partenza.

PRIMA FASCIA: Bayern (Ger), Siviglia (Spa), Real Madrid (Spa), Liverpool (Ing), Juventus (Ita), Psg (Fra), Zenit (Rus), Porto (Por)

SECONDA FASCIA: Barcellona (Spa), Atletico Madrid (Spa), Manchester City (Ing), Manchester United (Ing), Shakhtar Donetsk (Ucr), Borussia Dortmund (Ger), Chelsea (Ing), Ajax (Ola)

TERZA FASCIA: Dinamo Kiev (Ucr), Lipsia (Ger), Inter (Ita), Olympiacos (Gre), Lazio (Ita), Atalanta (Ita), Salisburgo (Aut), Krasnodar (Rus)

QUARTA FASCIA: Lokomotiv Mosca (Rus), Marsiglia (Fra), Bruges (Bel), Mönchengladbach (Ger), Basaksehir (Tur), Midtjylland (Dan), Rennes (Fra), Ferencvaros (Ung)

Foto: uefa.com