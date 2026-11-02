Champions League, le designazioni arbitrali di Porto-Napoli e Lens-Como
02/11/2026 | 13:39:51
La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di Champions League in programma mercoledì 4 novembre, tra cui Porto-Napoli e Lens-Como.
PORTO (POR) – NAPOLI (ITA)
Arbitro: Michael Oliver (ENG)
Assistente arbitrale 1: Stuart Burt (ENG)
Assistente arbitrale 2: James Mainwaring (ENG)
Quarto ufficiale: Thomas Bramall (ENG)
VAR: Stuart Attwell (ENG)
AVAR: Christian Dingert (GER)
LENS (FRA) – COMO 1907 (ITA)
Arbitro: Rohit Saggi (NOR)
Assistente arbitrale 1: Stuart Burt (ING)
Assistente arbitrale 2: James Mainwaring (ING)
Quarto ufficiale: Thomas Bramall (ING)
VAR: Stuart Attwell (ING)
AVAR: Christian Dingert (GER)
Foto: sito uefa