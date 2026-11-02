Champions League, le designazioni arbitrali di Porto-Napoli e Lens-Como

02/11/2026 | 13:39:51

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La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di Champions League in programma mercoledì 4 novembre, tra cui Porto-Napoli e Lens-Como.

PORTO (POR) – NAPOLI (ITA)

Arbitro: Michael Oliver (ENG)

Assistente arbitrale 1: Stuart Burt (ENG)

Assistente arbitrale 2: James Mainwaring (ENG)

Quarto ufficiale: Thomas Bramall (ENG)

VAR: Stuart Attwell (ENG)

AVAR: Christian Dingert (GER)

LENS (FRA) – COMO 1907 (ITA)

Arbitro: Rohit Saggi (NOR)

Assistente arbitrale 1: Stuart Burt (ING)

Assistente arbitrale 2: James Mainwaring (ING)

Quarto ufficiale: Thomas Bramall (ING)

VAR: Stuart Attwell (ING)

AVAR: Christian Dingert (GER)

Foto: sito uefa