Champions League, le designazioni arbitrali di Juve e Atalanta

Mercoledì sera, alle ore 21, scenderanno in campo Juventus e Atalanta per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri affronteranno in trasferta lo Zenit, mentre i nerazzurri, sempre fuori casa, se la vedranno con il Manchester United. Di seguito le designazioni arbitrali.

Zenti-Juve

La Uefa ha designato lo svizzero Sandro Scharer come arbitro di Zenit-Juventus. Assistenti i connazionali Stephane De Almeida e Bekim Zogaj, Alain Bieri quarto ufficiale; al Var il tedesco Bastian Dankert, lo svizzero Fedayi San all’Avar.

Manchester United-Atalanta

La Uefa ha designato il polacco Szymon Marciniak come arbitro della sfida tra Manchester United e Atalanta. Assistenti i connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz; quarto uomo Tomasz Musial; al Var Tomasz Kwiatkowski, il tedesco Marco Fritz all’Avar

Foto: Twitter Champions League