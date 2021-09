Champions League, le designazioni arbitrali di Juve e Atalanta

Mercoledì andranno in scena Juventus-Chelsea e Atalanta-Young Boys, gare valide per la seconda giornata dei gironi di Champions League. Sono appena arrivate le designazioni arbitrali degli incontri. Sarà lo o spagnolo Jesus Gil Manzano a dirigere la sfida dell’Allianz Stadium tra i bianconeri e i Campioni d’Europa in carica. Il tedesco Felix Brych, invece, sarà il fischietto della gara del Gewiss Stadium tra i nerazzurri e la compagine svizzera.

Foto: Twitter Juventus