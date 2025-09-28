Champions League, le designazioni arbitrali di Inter e Atalanta: Inter-Slavia Praga a Kavanagh

28/09/2025 | 11:53:51

Sono stati designati gli arbitri delle partite di Inter e Atalanta in Champions League. L’arbitro di Inter-Slavia Praga, sfida in programma alle 21:00 a San Siro, sarà invece l’inglese Chris Kavanagh. Il fischietto britannico si avvarrà dell’assistenza dei connazionali Dan Cook e Ian Hussin. Con Robert Jones nelle vesti di quarto ufficiale, sala VAR affidata alla coppia Jarred Gillet e Tiago Martins. Il norvegese Espen Eskas è l’arbitro designato dall’Uefa per dirigere Atalanta-Brugge, gara valida per la seconda giornata della Phase League di Champions League, in programma martedì alle 18.45. Eskås sarà coadiuvato dai connazionali Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin. Quarto uomo il norvegese Rohit Saggi mentre alla Var ci sarà il tedesco Bastian Dankert, assistente Var Sören Storks.

Foto: X Champions League