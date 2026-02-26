Champions League, le 16 squadre agli ottavi di finale: 6 inglesi, l’Atalanta salva l’Italia
26/02/2026 | 11:25:31
Queste le squadre qualificate per gli ottavi di Champions League. Alle prime 8 già qualificate dalla League Phase, si aggiungono le 8 qualificate dai playoff.
Arsenal, Atalanta, Atlético Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Bodø/Glimt, Chelsea, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Liverpool, Manchester City, Newcastle, Paris SG, Real Madrid, Sporting CP, Tottenham
L’Atalanta potrà pescare, agli ottavi, una tra Bayern Monaco e Arsenal, in un doppio confronto durissimo. Occhio anche a un altro possibile Real Madrid-Manchester City o a un PSG-Barcellona.
Sorteggio, domani, venerdì 27/02, alle 12.
