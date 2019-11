Champions League, l’Atalanta si qualifica agli ottavi se…

Atalanta fuori dalla Champions? Assolutamente no e il pareggio di ieri sera contro il Manchester City, 1-1 con reti di Sterling e Pasalic, ridà nuovamente speranze alla formazione di Gian Piero Gasperini, complice anche il pari per 3-3 tra Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk. Innanzitutto, i nerazzurri devono conquistare due successi nelle ultime due gare con la Dinamo Zagabria il 26 novembre a San Siro e con lo Shakhtar Donetsk l’11 dicembre in Ucraina. Questo, però, potrebbe non bastare: Gomez e compagni, infatti, devono sperare che il City di Pep Guardiola, non ancora aritmeticamente agli ottavi, non rimedi una sconfitta nelle due restanti giornate della fase a gironi contro Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk. Situazione complessa, ma la Dea è ancora viva.

Classifica Girone C: Manchester City 10, Shakhtar Donetsk 5, Dinamo Zagabria 5, Atalanta 1.

Foto: Atalanta Twitter