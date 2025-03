Champions League, l’Aston Villa cala il tris in casa del Club Brugge

Si aprono con la vittoria dell’Aston Villa in casa del Club Brugge gli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Emery si impongono in Belgio per 3-1. A sbloccare la gara sono gli inglesi – dopo appena 3 minuti – con la rete di Bailey, immediata la risposta dei padroni di casa con De Cuyper al 12′. Nel finale, però, l’Aston Villa torna in vantaggio grazie all’autorete di Mechele all’82’ e all’88’ Marco Asensio firma il 3-1 definitivo su calcio di rigore.

