Champions League, l’Arsenal ne fa 7 al PSV. Il Real si prende il derby: 2-1. Parità tra Dortmund e Lille

Sono appena terminate le sfide di questo martedì sera di Champions League. Il Real Madrid si prende il derby contro l’Atletico Madrid: 2-1. A sbloccare la gara sono gli uomini di Carlo Ancelotti che passano in vantaggio dopo appena 3′ con Rodrygo. La risposta degli uomini di Simeone, però, non si fa attendere. E al 32′ Julian Alvarez ristabilisce la parità. Al 55′ i Blancos tornano avanti con l’uomo più atteso: Brahim Diaz, chiamato a sostituire lo squalificato Jude Bellingham. Parità tra Dortmund e Lille: 1-1. I padroni di casa passano in vantaggio con la rete di Adeyemi nella prima frazione di gioco. La risposta dei francesi arriva nella ripresa con la rete di Haraldsson. Infine, l’Arsenal travolge il PSV in Olanda: 1-7. Gli inglesi passano in vantaggio al 18′ con Timber, appena tre minuti dopo il raddoppio di Nwaneri e al 32′ arriva anche il 3-0 firmato da Merino. Al 42′ gli olandesi accorciano la distanza con il rigore di Lang. Nella ripresa dilagano gli inglesi con la doppietta di Odegaard e le reti di Trossard e Calafiori.

