Champions League, la Juventus è agli ottavi, Inter e Atalanta possono farcela. Speranza per il Milan

La 4a giornata di Champions League ha già emesso dei verdetti importanti per quanto riguarda il cammino delle squadre italiane nella competizione. La Juventus ha strappato il pass per gli ottavi grazie al 4-2 sullo Zenit, mentre Inter e Atalanta hanno buone chance di approdare agli ottavi di finale, al contrario per il Milan la situazione si fa più complicata.

La prima squadra italiana ad approdare agli ottavi di Champions è la Juventus. I bianconeri hanno un ruolino di marcia completamente opposto rispetto al campionato: nella competizione europea hanno messo a segno 4 vittorie di fila, sbarazzandosi anche del Chelsea, campione d’Europa in carica. La Juve si giocherà il primo posto nel girone proprio con i Blues, presumibilmente proprio nello scontro diretto del 23 novembre allo Stamford Bridge. L’Atalanta è invece stata beffata all’ultimo da Cristiano Ronaldo. Con la vittoria di martedì i bergamaschi potevano superare il Manchester United in classifica ma è arrivata la beffa finale del portoghese. Ora la Dea dovrà vincere per forza il prossimo match contro lo Young Boys, per poi fare i conti nell’ultima giornata dei gironi.

La vittoria di ieri sera dell’Inter contro lo Sheriff ha concesso ai nerazzurri un “match ball” non indifferente. Grazie al successo di ieri, infatti, con una vittoria nel prossimo turno contro lo Shaktar Donetsk e una non vittoria dello Sheriff contro il Real Madrid, l’Inter strapperà il pass per gli ottavi di finale che manca ormai dal lontano 2012. Discorso inverso per il Milan: i rossoneri, dopo il pareggio di ieri contro il Porto, complicano il loro cammino. In un girone che vede il Liverpool già qualificato a 12 punti, la squadra di Stefano Pioli deve guardare non solo il proprio risultato, ma soprattutto quello degli altri. La prossima sfida contro l’Atletico Madrid sarà una sorta di scontro diretto: i rossoneri in caso di non vittoria saranno fuori dalla Champions League, mentre gli spagnoli non devono perderla per uscire dalla competizione.

Foto: twitter Champions League