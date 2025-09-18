Champions League, la doppietta di Rashford piega il Newcastle. Il Francoforte affossa il Galatasaray (con autogol di Singo)

18/09/2025 | 23:01:59

Notte di Champions dalle mille emozioni che vede il Barcellona di Ten Hag imporsi in casa del Newcastle grazie alla doppietta di Rashford, agli inglesi non basta il gol di Gordon. L’Eintracht Francoforte travolge 5-1 il Galatasaray con le reti di Uzun, Burkardt e Knauff, oltre all’autogol dell’ex Torino Singo e Sanchez, i i turchi erano andati in vantaggio con Akgun. Comodo 4-1 dello Sporting al Kairat.

Eintracht Francoforte – Galatasaray 5-1

8′ Akgun (G), 37′ aut. Sanchez (E), 45’+2′ Uzun (E), 45’+5′ Burkardt (E), 66′ Burkardt (E), 75′ Knauff (E)

Manchester City – Napoli 2-0

56′ Haaland, 65′ Doku

Newcastle – Barcellona 1-2

58′ Rashford (B), 67′ Rashford (B), 90′ Gordon (N)

Sporting CP – Kairat Almaty 4-1

44′ Trincao (S), 65′ Trincao (S), 67′ Alisson Santos (S), 68′ Quenda (S), 86′ Edmilson Santos (K)