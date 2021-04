Champions League: Jude Bellingham è il secondo più giovane di sempre a segnare nella fase ad eliminazione diretta

Jude Bellingham ha segnato la rete dell’1-0 per il suo Borussia Dortmund sul Manchester City nella gara di stasera, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il classe 2003 britannico, oggi 17 anni e 289 giorni, è diventato così il secondo giocatore più giovane di sempre a segnare in una gara della fase a eliminazione diretta di Champions League. Rimane imbattuto il record del 2008 di Bojan Krkic, a segno ad appena 17 anni e 217 giorni.

⚫️🟡 Jude Bellingham (17 years, 289 days) becomes the second-youngest player ever to score in a knockout game, after Bojan Krkić in 2008 (17 years, 217 days)#UCL pic.twitter.com/yzRvgZ4ign

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2021