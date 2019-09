Champions League: Inter-Slavia Praga, le formazioni ufficiali

Ci siamo. La nuova Champions League è ai nastri di partenza, il via oggi con le gare valide per la prima giornata della fase a gironi. In campo anche l’Inter di Antonio Conte, che a San Siro ospita lo Slavia Praga. Fischio d’inizio in programma alle ore 18:55, andiamo a dare uno sguardo alle formazioni ufficiali dell’incontro.

INTER-SLAVIA PRAGA, FORMAZIONI UFFICIALI:

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Soucek, Husbauer; Masopust, Traorè, Stanciu; Olayinka. All. Trpisovsky

Foto: Twitter ufficiale Inter