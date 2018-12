Champions League: Inter-Psv, le formazioni ufficiali

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Inter-Psv, gara valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Una sfida decisiva ai fini della qualificazione per i nerazzurri, che devono però sperare in buone notizie dal Camp Nou dove si giocherà Barcellona-Tottenham. Fischio d’inizio a San Siro alle ore 21, vediamo nel dettaglio le scelte dei due allenatori.

INTER-PSV, FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Candreva, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Perisic. All. Spalletti

PSV (4-3-3): Zoet: Dumfries, Sainsbury, Viergever, Angelino; Rsario, Hendrix, Guti; Bergwijn, De Jong, Lozano. All. Van Bommel