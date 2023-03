Champions League, iniziano le gare di ritorno degli ottavi di finale. Il programma

Ritorna la Champions League! In questo martedì europeo arriveranno i primi verdetti degli ottavi di finale. Il Benfica dovrà difendere a Lisbona il due a zero dell’andata in casa del Club Brugge. Il Chelsea, invece, sarà impegnato in casa contro il Borussia Dortmund. I Blues sono in crisi di risultati e all’andata sono stati sconfitti in Germania per 1-0. Agli uomini di Potter serviranno almeno due gol di scarto per passare il turno, una vittoria di misura porterebbe ai tempi supplementari. Di seguito il programma.

Martedì 7 marzo

Ore 21 Benfica – Club Brugge

Ore 21 Chelsea-Dortmund

Mercoledì 8 marzo

Ore 21 Tottenham – Milan

Ore 21 Bayern – Paris Saint-Germain

Martedì 14 marzo

Ore 21 Manchester City – RB Lipsia

Ore 21 Porto – Inter

Mercoledì 15 marzo

Ore 21 Real Madrid – Liverpool

Ore 21 Napoli – Eintracht Francoforte

