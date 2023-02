Champions League, iniziano gli ottavi di finale. Il programma

Torna la Champions League! Ed è subito tempo di due grandi sfide. Alle 21 si accendono le luci a San Siro con Milan e Tottenham, una sfida tra due tecnici italiani con Antonio Conte per la prima volta dopo lo scudetto conquistato con l’Inter e il successivo addio. Ma non sarà l’unica partita della serata. Infatti, sempre alle 21, il programma della Champions offre un altro big match: al Parco dei Principi scenderanno in campo Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Di seguito il programma completo.

Martedì 14 febbraio

Ore 21.00 Milan-Tottenham

Ore 21.00 PSG-Bayern

Mercoledì 15 febbraio

Ore 21.00 Club Brugge-Benfica

Ore 21.00 Borussia Dortmund-Chelsea

Martedì 21 febbraio

Ore 21.00 Eintracht Francoforte-Napoli

Ore 21.00 Liverpool-Real Madrid

Mercoledì 22 febbraio 2023

Ore 21.00 Inter-Porto

Ore 21.00 Lipsia-Manchester City

Foto: Champions League Twitter