Champions League, inizia la 2a giornata. Il programma di oggi
30/09/2025 | 00:14:13
Torna in campo la Champions League, ecco le partite di oggi che vedrà impegnate due italiane, l’Atalanta di Juric e l’Inter di Chivu: Atalanta-Club Brugge e Inter-Slavia Praga.
alle 18.45: ATALANTA-CLUB BRUGGE
alle 18.45: KAIRAT ALMATY-REAL MADRID
alle 21.00: INTER-SLAVIA PRAGA
alle 21.00: GALATASARAY-LIVERPOOL
alle 21.00: CHELSEA-BENFICA
alle 21.00: PAFOS-BAYERN MONACO
alle 21.00: ATLETICO MADRID-EINTRACHT FRANCOFORTE
alle 21.00: OLYMPIQUE MARSIGLIA-AJAX
alle 21.00: BODO GLIMT-TOTTENHAM
FOTO: Instagram Inter