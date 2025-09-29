TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Champions League, inizia la 2a giornata. Il programma di oggi

30/09/2025 | 00:14:13

article-post

Torna in campo la Champions League, ecco le partite di oggi che vedrà impegnate due italiane, l’Atalanta di Juric e l’Inter di Chivu: Atalanta-Club Brugge e Inter-Slavia Praga.

alle 18.45: ATALANTA-CLUB BRUGGE

alle 18.45: KAIRAT ALMATY-REAL MADRID

alle 21.00: INTER-SLAVIA PRAGA

alle 21.00: GALATASARAY-LIVERPOOL

alle 21.00: CHELSEA-BENFICA

alle 21.00: PAFOS-BAYERN MONACO

alle 21.00: ATLETICO MADRID-EINTRACHT FRANCOFORTE

alle 21.00: OLYMPIQUE MARSIGLIA-AJAX

alle 21.00: BODO GLIMT-TOTTENHAM
FOTO: Instagram Inter