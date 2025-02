Champions League, implacabile PSG: 7-0 al Brest. Il Real stende il City sulle ali di Mbappé (3-1)

In attesa dei supplementari di PSV e Juventus, sono arrivati gli altri verdetti della serata dei playoff di Champions League. Il Real Madrid sul Manchester City. Dopo il successo per 3-2 in Inghilterra, i Blancos di Carlo Ancelotti battono gli uomini di Pep Guardola 3-1 al Santiago Bernabeu. Con uno straordinario protagonista, ovvero Kylian Mbappè, autore di una meravigliosa tripletta. La rete della bandiera dei Citizens la segna invece Nico Gonzalez a 30 secondi dalla fine, a gara ampiamente conclusa.

Dopo il 3-0 dell’andata, il Paris Saint-Germain chiude la pratica Brest con un clamoroso 7-0 al Parco dei Principi, conquistando la qualificazione agli ottavi di Champions League con un complessivo 10-0. La squadra di Luis Enrique domina dall’inizio alla fine. Nonostante un buon avvio del Brest, che sfiora il gol con Pereira Lage e Chardonnet, il PSG impone il proprio ritmo e sblocca il match al 20’ con Barcola. Il raddoppio arriva al 39’ con una magia di Kvaratskhelia . La squadra francese continua a spingere e prima dell’intervallo João Neves colpisce la traversa. Nella ripresa, Brest prova a reagire, colpendo il palo con Lees-Melou, ma è un’illusione. Il PSG dilaga con Vitinha (59’), Doué (64’), Mendes (69’), Ramos (76’) e Mayulu (86’), rendendo la serata un incubo per i bretoni. Il gol della bandiera per gli ospiti viene annullato per fuorigioco.

