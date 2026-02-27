Champions League, il tabellone dagli ottavi fino alla finale
27/02/2026 | 12:33:38
Sorteggiati gli ottavi di finale di Champions League. Con la nuova formula si è già inseriti nella parte di tabellone e quindi si conosce già il cammino fino alla finale. La vincente di Atalanta-Bayern Monaco sfiderà quella di Manchester City-Real Madrid. La parte bassa del tabellone, vede Barcellona -Arsenal (almeno sulla carta) possibile semifinale.
Ottavi di finale
O1: Paris Saint-Germain – Chelsea
O2: Galatasaray – Liverpool
O3: Real Madrid – Manchester City
O4: Atalanta – Bayern Monaco
O5: Newcastle – Barcellona
O6: Atletico Madrid – Tottenham
O7: Bodo/Glimt – Sporting CP
O8: Bayer Leverkusen – Arsenal
Quarti di finale
Q1: O1 – O2
Q2: O3 – O4
Q3: O5 – O6
Q4: O7 – O8
Semifinale
S1: Q1 – Q2
S2: Q3 – Q4
Finale
S1 – S2
Foto: sito Champions