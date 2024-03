Champions League, il Real vola ai quarti, ma che sofferenza col Lipsia! Nessun problema per il City: 3-1 al Copenhagen

Sono appena terminate le sfide di questa sera di Champions League. Nessun problema per il Manchester City che – dopo il 3-1 dell’andata – chiude la pratica nel primo tempo. La partita per gli uomini di Guardiola si è messa subito in discesa con le reti di Akanji al 5′ e Alvarez al 9′. Al 29′ è arrivata anche la risposta degli ospiti con la rete di Elyounoussi. Ma in pieno recupero della prima frazione di gioco è il solito Haaland a chiudere i conti. Al Santiago Bernabeu, invece, termina 1-1 tra Real Madrid e Lipsia. Dopo una prima frazione di gioco accompagnata dai fischi del Bernabeu, il Real Madrid ha sbloccato la gara al 65′ con il lampo di Bellingham concretizzato da Vinicius Jr. Una gioia durata pochi minuti. Infatti, al 68′, il Lipsia ha trovato la rete del pareggio con una grande girata di testa di Orban. Il Lipsia mette a dura prova il Real e in pieno recupero Dani Olmo fa tremare il Santiago Bernabeu, ma il suo pallonetto si stampa sulla traversa. Un ultimo brivido per i tifosi dei Blancos prima della gioia per il pass per i quarti di finale.

