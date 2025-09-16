Champions League, il Real Madrid piega il Marsiglia di De Zerbi. Vincono Qarabag e Tottenham
16/09/2025 | 23:07:31
Non solo l’emozionante 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund, il primo martedì stagionale di Champions League porta in dote anche la vittoria del Real Madrid di Xabi Alonso contro il Marsiglia di De Zerbi, che si aggrappa all’ex Juve Weah ma non basta: finisce 2-1 al Bernabeu. Vince di misura il Tottenham contro il Villarreal, grande rimonta del Qarabag contro il Benfica (2-3).
Benfica – Qarabag 2-3: Barrenechea 6′, Pavlidis 16′; Andrade 30′, Duran 48′, Kashchuk 86′
Juventus – Real Madrid 4-4: Adeyemi 52′; Yildiz 63′; Nmecha 65′; Vlahović 67′; Couto 74′, Bensebaini 86′ (rigore); Vlahovic 90′,
Real Madrid – Marsiglia 2-1: Timothy Weah 22′; Mbappé 28′ – 81′
Tottenham – Villarreal 1-0: Luiz Junior 4′ (autogol)
FOTO: X Uefa