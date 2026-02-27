TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Champions League, il quadro degli ottavi di finale: torna Real Madrid-Manchester City

27/02/2026 | 12:18:04

article-post

Sorteggiati gli ottavi di finale della Uefa Champions League. Torna l’ormai immancabile Manchester City-Real Madrid e anche PSG-Chelsea, finale dello scorso Mondiale per Club vinto dal Chelsea.

Questo il quadro completo:

Manchester City-Real Madrid
Bodo/Glimt-Sporting Lisbona
PSG-Chelsea
Barcellona-Newcastle
Galatasaray-Liverpool
Atletico Madrid-Tottenham
Atalanta-Bayern Monaco
Bayer Leverkusen-Arsenal
Foto: sito Champions League

 