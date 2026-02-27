Champions League, il quadro degli ottavi di finale: torna Real Madrid-Manchester City
27/02/2026 | 12:18:04
Sorteggiati gli ottavi di finale della Uefa Champions League. Torna l’ormai immancabile Manchester City-Real Madrid e anche PSG-Chelsea, finale dello scorso Mondiale per Club vinto dal Chelsea.
Questo il quadro completo:
Manchester City-Real Madrid
Bodo/Glimt-Sporting Lisbona
PSG-Chelsea
Barcellona-Newcastle
Galatasaray-Liverpool
Atletico Madrid-Tottenham
Atalanta-Bayern Monaco
Bayer Leverkusen-Arsenal
Foto: sito Champions League