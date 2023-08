Champions League, il PSV ne fa 5 ai Rangers e vola ai gironi. Avanzano anche Anversa e Copenhagen

Anversa, Copenaghen e PSV Eindhoven sono le ultime tre squadre qualificate alla fase a gironi della Champions League 2023/24. Nella sfida di ritorno dei playoff, la squadra di van Bommel bissa il successo dell’andata e batte 2-1 l’AEK ad Atene. Decisamente più agevole il passaggio del turno per il PSV, che demolisce i Rangers: dopo il 2-2 in Scozia, finisce addirittura 5-1 per gli olandesi, trascinati da Saibari, de Jong e Veerman. Più equilibrata l’ultima sfida, quella tra Copenaghen e Rakow: il pareggio premia i danesi, che avevano vinto in Polonia per 1-0 sette giorni fa.

AEK – Anversa 1-2 (andata. 0-1)

Copenaghen – Rakow 1-1 (and. 1-0)

PSV – Rangers 5-1 (and. 2-2)

