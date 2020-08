Champions League, il Psg prima semifinalista: il quadro completo

Con la vittoria del Psg, sull’Atalanta, i parigini sono i primi semifinalisti di queste Finals 2020 in Champions League. Gli uomini di Tuchel aspettano ora l’avversario che uscirà dalla sfida di domani tra Lipsia e Atletico Madrid. Lione-City e Bayern-Barça gli altri quarti di finale. Questo il quadro completo:

QUARTI

Mercoledì 12 agosto, ore 21 — Atalanta – PSG 1-2

Giovedì 13 agosto, ore 21 — Lipsia – Atletico Madrid

Venerdì 14 agosto, ore 21 — Bayern – Barcellona

Sabato 15 agosto, ore 21 — Lione – Manchester City

Semifinali

Martedì 18 agosto, ore 21: PSG – Vincente Lipsia vs Ateltico (stadio Da Luz)

Mercoledì 19 agosto, ore 21: Vincente Bayern vs Barça – Vincente Lione vs City (stadio José Alvalade)

Finale

Domenica 23 agosto, ore 21 a Lisbona (Estádio Da Luz)