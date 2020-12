Champions League, il Psg batte lo United. Il Chelsea ne fa 4 al Siviglia

Non solo Lazio e Juve nella serata di Champions League. Spicca il successo per 3-1 del Psg sul campo del Manchester United: due gol di Neymar e uno di Marquinhos (di Rashford il gol del provvisorio pareggio inglese) regalano i tre punti ai francese. Ora nel girone H Psg, Manchester United e Lipsia sono tutte e tre a nove punti.

Nel gruppo E il Chelsea si assicura il primo posto, superando in modo perentorio il Siviglia sul suo campo per 4-0 grazie a uno storico poker di Giroud. Nel gruppo della Juve, il Barcellona ne fa 3 al Ferencvaros (gol di Griezmann, Braithwaite e Dembelé su rigore). In quello della Lazio, il Bruges vince 3-0 contro lo Zenit (reti di De Ketalaere, Vanaken e Lang).

Foto: Twitter Psg