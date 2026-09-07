Champions League, il programma di oggi
08/09/2026 | 00:03:43
Ricomincia la Champions League, ecco il programma della prima giornata della League Phase:
ore 18.45 Aek Atene (Gre)-Lask (Aut)
Club Brugge (Bel)-Aston Villa (Ing)
Ore 21 Borussia Dortmund (Ger)-Villarreal (Spa)
Porto (Por)-Manchester City (Ing)
Lille (Fra)-Real Betis (Spa)
Real Madrid (Spa)-INTER (Ita)
Mercoledì 9 settembre, ore 18.45
Barcellona (Spa)-Feyenoord (Ola)
Stoccarda (Ger)-Viking (Nor);
ore 21 Liverpool (Ing)-Atletico Madrid (Spa)
Paris Saint-Germain (Fra)-Slovan Bratislava (Svk)
Sporting (Por)-Galatasaray (Tur)
NAPOLI (Ita)-Arsenal (Ing)
Giovedì 10 settembre ore 18.45 Fenerbahce (Tur)-ROMA (Ita)
Psv Eindhoven (Ola)-Shakhtar Donetsk (Ucr);
ore 21 COMO (Ita)-Lipsia (Ger),
Bayern Monaco (Ger)-Bodo/Glimt (Nor)
Manchester United (Ing)-Sabah (Aze),
Slavia Praga (Cze)-Lens (Fra)
foto x uefa