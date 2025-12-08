Champions League, il programma delle gare di oggi
09/12/2025 | 00:20:43
Torna la Champions League. Siamo al sesto turno della League Phase. Questo il programma delle gare di oggi:
-
Kairat Almaty vs Olympiacos — ore 16:30
-
Bayern Monaco vs Sporting CP — ore 18:45
-
AS Monaco vs Galatasaray — ore 21:00
-
Atalanta vs Chelsea FC — ore 21:00
-
FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt — ore 21:00
-
Inter vs Liverpool FC — ore 21:00
-
PSV Eindhoven vs Atlético Madrid — ore 21:00
-
Union Saint‑Gilloise vs Olympique de Marseille — ore 21:00
-
Tottenham Hotspur vs — Slavia Praga ore 21:00
Foto: logo Champions League