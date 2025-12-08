TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Champions League, il programma delle gare di oggi

09/12/2025 | 00:20:43

article-post

Torna la Champions League. Siamo al sesto turno della League Phase. Questo il programma delle gare di oggi:

  • Kairat Almaty vs Olympiacos — ore 16:30

  • Bayern Monaco vs Sporting CP — ore 18:45

  • AS Monaco vs Galatasaray — ore 21:00

  • Atalanta  vs Chelsea FC — ore 21:00

  • FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt — ore 21:00

  • Inter vs Liverpool FC — ore 21:00

  • PSV Eindhoven vs Atlético Madrid — ore 21:00

  • Union Saint‑Gilloise vs Olympique de Marseille — ore 21:00

  • Tottenham Hotspur vs — Slavia Praga ore 21:00

Foto: logo Champions League